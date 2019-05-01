Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионовREGNUM 05:21
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая. В четвертьфинале турнира «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика
Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.
Обновлено в 10:45
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Политика
В МИД прокомментировали избиение журналистки из РФ в Париже
Москва считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ Министерство иностранных дел РФ отреагировало на инцидент с избиением российской журналистки в Париже, ведомство считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 12:49
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия
СБ ООН внес лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в список террористов
Совет Безопасности ООН включил Масуда Азхара - руководителя экстремистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад", ответственной за серию резонансных терактов в Индии - в список лиц, причастных к террористической деятельности, сообщил постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин.
Обновлено в 10:22
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Авто
FAW вывел на рынок «убийцу» Mazda 6
Китайский концерн FAW вывел на рынок обновлённый премиальный седан Hongqi H5.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Кино
Минкульт, по некоторым данным, отказался выдавать на 10 мая прокатное удостоверение фильму ужасов «Дитя тьмы»
Министерство культуры, по некоторым данным, отказалось выдавать на 10 мая прокатное удостоверение канадскому фильму ужасов "Дитя тьмы".
Обновлено в 09:28
Происшествия
Кадр дня задержаний в Петербурге: полицейский выполнил прыжок с захватом на мирно стоявшего демонстранта
На опубликованных кадрах видно, как на Невском проспекте двое молодых людей спокойно разговаривают с сотрудником полиции.
Обновлено в 09:27
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Авто
Компания Fiat завершает продажи пикапа Fullback
Компания Fiat сняла с производства пикап Fiat Fullback, сообщают СМИ со ссылкой на главу отдела коммерческих автомобилей Fiat Professional Ричарда Чемберлена.
Обновлено в 11:12
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Хоккей
«Сибирь» подписала новые контракты с защитниками Алексеевым и Воробьем
«Сибирь» подписала новые контракты с защитниками Павлом Воробьем и Константином Алексеевым.
Обновлено в 08:43
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19