«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионовREGNUM 05:21

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая. В четвертьфинале турнира «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

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