Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составыProstoProSport 14:00

«Барселона» и «Ливерпуль» представили стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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Месси против Салаха. «Барселона» - «Ливерпуль». Онлайн

Советский спорт16:03

«Барселона» выставила свой самый возрастной стартовый состав в ЛЧ на матч с «Ливерпулем»

Sports.ru21:34

Стартовый состав «Барселоны» в игре с «Ливерпулем» оказался самым возрастным в истории ЛЧ

Матч ТВ15:43

«Ливерпуль» определился с составом на матч с «Барселоной»

Евро-футбол.ру14:06

«Барселона» выставила на матч с «Ливерпулем» свой самый возрастной стартовый состав в истории ЛЧ

Sport24.ru23:33

«Барселона» — «Ливерпуль»: объявлены стартовые составы команд

Чемпионат13:46

«Барселона» - «Ливерпуль»: стартовые составы команд

Sport.ru13:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Происшествия

На Ямале мужчина устроил резню в торговом центре

Обновлено в 14:29
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Игры

Star Citizen Alpha 3.5 доступна бесплатно до 8 мая

До 8 мая Star Citizen Alpha 3.5 стала бесплатной для всех желающих. Это событие приурочено к запуску планеты-города ArcCorp.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 21:58
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в бою

ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено в 15:12
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено в 23:24
Происшествия

Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом

Обновлено в 11:53
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Телец Чрезмерная практичность и осмотрительность не принесут дополнительной выгоды, наоборот, пойдут во вред осуществлению ваших текущих замыслов.
Обновлено в 00:00
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Общество

Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Петербурге избитого участника акции с плакатом «Сказочный президент» вызвали в полицию

По данным портала «ОВД-Инфо», всего были задержаны почти 130 человек, из них около 70-ти – в Петербурге.
Обновлено в 19:13
Политика

Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено в 15:35
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено в 20:35
Общество

Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Музыка

Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»

Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 22:40
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Общество

«Бессмертный полк» пройдет в шести городах Сирии с 2 по 9 мая

Обновлено в 22:43
Авто

Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено в 21:00
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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