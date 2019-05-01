Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионовСпорт день за днем 04:13
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин уволил главного гаишника Москвы
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Кино
Ушла из жизни французская актриса Анемон
Обновлено в 00:53
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:34
Космос
Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты
Генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов заявил, что в целях увеличения энергомассовых характеристик ракеты-носителя «Ангара А-5» её двигатель будет модернизирован.
Обновлено в 05:27
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Экономика
Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»
Президент России Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах".
Обновлено в 09:53
Экономика
Путин ратифицировал протокол к конвенции с Австрией против двойных налогов
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-австрийской конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.
Обновлено в 11:11
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Футбол
Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов
Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Обновлено в 10:17
Политика
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году
Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Авто
Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии
Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами
Обновлено 29 апреля в 08:22
Происшествия
Во Всеволожске погиб трехлетний мигрант
Ребенок выпал из квартиры, расположенной на 4-м этаже. В ней проживают родители погибшего мальчика.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16