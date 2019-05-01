Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионовСпорт день за днем 04:13

Барселона — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
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