«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧИнтерфакс-Спорт вчера в 14:03

Тренерские штабы английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧ

Политика Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.

Политика Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.

Футбол Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону» Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).

Транспорт В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз, лишь бы не было сильного ветра.

Происшествия В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.

Армия и оружие Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.

Космос На поверхности голубых гигантов обнаружены волны Ученые предсказали, что на голубых гигантах должны существовать волны по крайней менее двух типов.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.

Футбол Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.

Происшествия Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Погибшего бортпроводника SSJ могут наградить посмертно Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Политика Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29 Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Гаджеты Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6 Под оптическим блоком установлена светодиодная вспышка. Смартфон наделён дисплеем с довольно широкими рамками.

Происшествия Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».

Финансы Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.

Общество Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Экономика Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Кино Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов» Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".

Шоу-бизнес Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.

Игры Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.

Футбол Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол» Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».