Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составыProstoProSport вчера в 14:00
«Барселона» и «Ливерпуль» представили стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» – «Ливерпуль». Матип, Гомес, Видаль и Коутиньо выйдут с первых минут
Sports.ruвчера в 14:11
Юрген Клопп – о составе на матч с «Барселоной»: В полузащите нам нужны самые свежие ноги
Советский спортвчера в 14:37
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»
Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Дель Боске признался, что мечтает тренировать Месси
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что мечтает тренировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школе
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Общество
Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось
Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Обновлено в 04:27
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова изменилась до неузнаваемости
Обновлено в 04:14
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Министр экономики Дагестана заключен под стражу
Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.
Обновлено в 05:32
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе
Обновлено вчера в 22:16