Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт вчера в 14:09
Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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«Барселона» выставила свой самый возрастной стартовый состав в ЛЧ на матч с «Ливерпулем»
Sports.ruвчера в 21:34
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
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