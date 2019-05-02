Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт вчера в 14:09

Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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«Ливерпуль» проиграл самому возрастному составу «Барселоны» в истории ЛЧ

Матч ТВвчера в 23:53

«Барселона» выставила на матч с «Ливерпулем» свой самый возрастной стартовый состав в истории ЛЧ

Sport24.ruвчера в 23:33

«Барселона» - «Ливерпуль»: стартовые составы команд

Sport.ruвчера в 13:59

«Барселона» – «Ливерпуль» – 3:0, 1 мая 2019, обзор матча Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 17:14

Месси против Салаха. «Барселона» - «Ливерпуль». Онлайн

Советский спортвчера в 16:03

«Барселона» нестандартно повергла «Ливерпуль» с крупным счётом

Евро-футбол.рувчера в 17:02

«Барселона» выставила свой самый возрастной стартовый состав в ЛЧ на матч с «Ливерпулем»

Sports.ruвчера в 21:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 04:03
Гаджеты

Motorola One Vision представят 15 мая

Источники ранее подтвердили, что смартфон Motorola One Vision дебютирует в мае, а теперь, по сообщениям из Бразилии, компания разослала приглашения для бразильской прессы на мероприятие в Сан-Паулу, которое пройдет 15 мая.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились ради сына

Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.
Обновлено в 02:00
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено 30 апреля в 16:51
Шоу-бизнес

12-летнюю дочь Джоли и Питта приняли за мальчика

Биологическая дочь Джоли и Пита, 12-летняя Шайло, попала в объектив папарацци. Подросшую девочку многие сначала приняли за мальчика.
Обновлено в 00:26
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Китае два человека погибли при падении с горки в парке развлечений

На юго-западе Китая в результате несчастного случая в парке аттракционов погибли два человека, еще 12 получили различные травмы.
Обновлено в 01:36
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта

Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика

В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

Три легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Политика

Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму

Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Культура

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Технологии

Люди Зет выходят на тропу потребления

Исследователи относят к поколению Z молодых людей, родившихся в диапазоне 1996/1998–2010/2011 годов.
Обновлено в 03:35
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Кино

Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности

В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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