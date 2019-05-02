«Барселона» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт вчера в 14:09

Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Барселона» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Лиги чемпионов

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