Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги
Матч ТВ
03:16

Сербия — Черногория
2 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, 17 ноября
Стадион «Црвена Звезда»
5′
Стефан Мугоша
Адем Ляйич
30′
Александар Митрович
32′
36′
Марко Симич
46′
Александар Шчекич
Александар Больевич
47′
Борис Копитович
Мият Гачинович
61′
70′
Стефан Мугоша
Мият Гачинович
Саша Лукич
71′
76′
Марко Янкович
82′
Марко Янкович
Лука Джорджевич
Александар Митрович
Лука Йович
83′
Неманья Матич
88′
Адем Ляйич
Неманья Радонич
90′+2′
В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны». Также сообщается, что в 20-летнем форварде заинтересован «Ливерпуль» и лично главный тренер команды Юрген Клопп.
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