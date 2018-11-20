Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги
Матч ТВ
03:16

В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны». Также сообщается, что в 20-летнем форварде заинтересован «Ливерпуль» и лично главный тренер команды Юрген Клопп.
Матч ТВ03:16

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«Ливерпуль» и «Барселона» проявляют интерес к лучшему бомбардиру Бундеслиги

Газета.Ru04:55

«Барселона» и «Ливерпуль» претендуют на лучшего бомбардира Бундеслиги Йовича

Sport24.ru04:24

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

Матч ТВ03:16

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

Sportbox.RU03:16

«Барселона» и «Ливерпуль» следят за лучшим бомбардиром Бундеслиги Йовичем

Чемпионат02:55

Лучший бомбардир Бундеслиги Йович: «У меня будет блестящая карьера»

Бомбардир.ру03:31

Лучший бомбардир бундеслиги Йович: «Продолжу в том же духе – будет блестящая карьера»

Sports.ru01:58
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Футбол

Сборная России сыграет на повышение

Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.
Обновлено в 05:16
Футбол

Промес забил четвертый гол за сборную Голландии

Игра завершилась со счетом 2:2. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес забил в этой встрече первый гол гостей.
Обновлено в 05:02
Футбол

Защитник сборной Белоруссии Володько перейдет в «Оренбург»

Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Максим Володько продолжит карьеру в «Оренбурге».
Обновлено в 05:16
Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Агент Кайо уже прибыл в Италию на переговоры с техническим директором «Милана» Леонардо. «Сан-Паулу» оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено в 03:58
Футбол

Сотрудники МВД войдут в состав КДК РФС

В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:06
Футбол

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 05:00
Футбол

Рабьо намерен перебраться в «Барселону»

Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, у которого истекает контракт следующим летом, намерен перебраться в «Барселону», передает издание Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:49
Футбол

Александр Кокорин заболел в «Бутырке»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО.
Обновлено в 05:14
Футбол

Марио Фернандес восстановится к ближайшему матчу РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернется в строй к ближайшему матчу РПЛ.
Обновлено в 04:49
Футбол

Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол

В Милане появилось граффити с изображением Роналду в радужных трусах

Обновлено в 04:50
Футбол

Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

Обновлено в 02:17
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Обновлено в 01:08
Футбол

Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено в 04:47
Футбол

Стивен Джеррард: «„Золотой мяч“ должен получить чемпион мира»

"Золотой мяч" должен достаться чемпиону мира, который стабильно играет на протяжении всего года, – цитирует France Football Джеррарда.
Обновлено в 05:08
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)».
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