Футбол

«Барселона» не смогла обыграть «Лион» в Лиге чемпионовРоссийская газета 17:04

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
Каталонский клуб не смог забить на выезде в ворота французского "Лиона". Ответная игра состоится на "Камп Ноу" 13 марта. "Барселона" сейчас вроде бы набирает свои очки и довольно комфортно лидирует в испанском чемпионате, но назвать ее игру выдающейся не получается при всем желании.
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