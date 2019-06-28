Футбол

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере ГризманнаЕвро-футбол.ру 08:08

Отмечается, что "Атлетико" согласился получить деньги за Гризманна не сразу, а в несколько платежей. Вырученные средства "матрасники" используют на приобретение Жоау Фелиша из "Бенфики".
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«Барселона» заявила о готовности включить в сделку по Гризманну двух игроков

Матч ТВ16:22

«Барселона» и «Атлетико» договорились по Гризманну. Сумма трансфера — 126 млн евро

Sport24.ru07:25

💰«Барса» заплатит за Гризманна 126 млн евро, «Атлетико» перехватил Лоди у «Зенита», «Рома» покупает румына у «Уфы». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:30

В сделку по переходу Гризманна в «Барселону» могут включить ещё одного игрока

Чемпионат15:36

L’Equipe: Гризманн согласится на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Спорт-Экспресс08:49

СМИ: «Барселона» и «Атлетико» согласовали трансфер Гризманна

Sport.ru08:29

СМИ: «Барселона» и «Атлетико» согласовали условия трансфера Гризманна

RT на русском07:52
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Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
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Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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Армия и оружие

США впервые перебросили истребители F-22 в Катар

Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
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Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Общество

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Обновлено в 08:40
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

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Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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Авто

Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R

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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
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Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

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Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
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Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Глушаков может перейти в «Ахмат»

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Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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