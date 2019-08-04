Футбол

«Барселона» и «Арсенал» обсудят аренду КоутиньоЕвро-футбол.ру 08:49

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может перейти на правах аренды в лондонский "Арсенал", сообщает Marca.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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