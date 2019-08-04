Футбол
«Барселона» и «Арсенал» обсудят аренду КоутиньоЕвро-футбол.ру 08:49
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может перейти на правах аренды в лондонский "Арсенал", сообщает Marca.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол
Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»
Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open
Обновлено в 08:32
Политика
Медведчук назвал «один путь» решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что единственный путь в решении газового вопроса на Украине — это попытки договориться с Россией.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Путешествия
Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок
Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Музыка
3 августа в Екатеринбурге пройдёт музыкальный фестиваль Rainbow Global fest
В Екатеринбурге 3 августа в загородном клубе «Белая лошадь» состоится Rainbow Global fest.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
Британия приветствовала американские санкции против России
По словам министра, санкции «по химическому и биологическому оружию» были введены США «в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери», сообщает телеканал 360.
Обновлено в 12:29
Спорт
В сети появилось видео новой короткой программы Загитовой
В сети опубликовали видео новой короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой.
Обновлено в 10:53
Авто
Suzuki Vitara и SX4 стали доступнее для корпоративных клиентов
Согласно условиям спецпредложения, при покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может составить до 17%, ранее такая выгода составляла 5%. Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе может составить 999 000 руб.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
Обновлено в 12:35
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Футбол
Мбаппе выгнал Неймара во время командного фото ПСЖ после победы в Суперкубке Франции
Обновлено в 11:49
Футбол
Спартак — Динамо 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 12:53
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Футбол
В Москве на митинге задержали фаната «Спартака»
Болельщик "Спартака" задержан сотрудниками правоохранительных органов на митинге в Москве, информирует BBC Russian.
Обновлено в 12:33
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S предстал на официальных изображениях
Южнокорейская компания Samsung работает над новым ноутбуком, который будет выпущен под названием Samsung Galaxy Book S. Информацию об этом вместе с официальными изображениями устройства опубликовал в социальной сети Twitter допулярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @ Evleaks.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Дочь Максима Виторгана опубликовала фото с Нино Нинидзе
Дочь актера театра и кино Максима Виторгана Полина Виторган на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото с потенциальной невестой своего отца — грузинской актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:20