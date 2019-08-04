Футбол

«Барселона» и «Арсенал» назвали составы на матч Кубка Жоана ГампераSoccer.ru вчера в 13:25

«Барселона» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч Кубка Жоана Гампера.
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Кубок Гампера. «Барселона» победила «Арсенал»

Sports.ruвчера в 16:16

«Барселона» и «Арсенал» собрали почти 99 000 фанатов. Такого на «Камп Ноу» не было даже в прошлой ЛЧ

Sport24.ruвчера в 23:51

«Барселона» вырвала победу у «Арсенала» благодаря голу Суареса

Советский спортвчера в 16:20

Матч предсезонного турнира собрал на «Камп Ноу» больше, чем полуфинал Лиги чемпионов

Матч ТВ00:56

Суарес добыл «Барсе» Кубок Гампера

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера

Soccer.ruвчера в 16:14

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера

Чемпионатвчера в 16:05
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Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Космос

Появилась идея превратить Землю в линзу для телескопа

Специалисты в области астрономии рассказали, что атмосферу нашей планеты можно использовать в качестве гигантской линзы, фокусирующей проходящий через нее свет звезд в точку, расположенную рядом с орбитой Луны.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Обновлено вчера в 19:26
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 00:56
Политика

Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце

Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Фото: кемеровчанин бесследно исчез вместе с двумя маленькими сыновьями

Обновлено вчера в 22:22
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике V века под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили крупный могильник V века н.э. с 2 тыс. артефактов в Красноярском крае.
Обновлено в 01:05
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено вчера в 15:39
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Наука

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 07:49
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Общество

Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье

Обновлено в 00:05
Технологии

Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров

Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено вчера в 02:13
Гаджеты

Fly выпустил смартфон Life Geo в России

Известный бренд Fly официально выпустил для российского рынке бюджетный смартфон под названием Fly Life Geo.
Обновлено вчера в 04:52
Транспорт

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Найдена причина погодных аномалий в России

Учёный Владимир Семенов, представляющий РАН, рассказал Ura. ru о том, что глобальное потепление могло стать одной из основных причин климатических сбоев на территории России.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Обновлено вчера в 21:58
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено вчера в 20:38
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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