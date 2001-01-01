Футбол

«Барселона» готовит предложение ПСЖ по аренде НеймараREGNUM 01:54

«Барселона» готовит официальное предложение французскому клубу ПСЖ о переходе бразильского нападающего Неймара.
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