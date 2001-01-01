Футбол
«Барселона» готовит предложение ПСЖ по аренде НеймараREGNUM 01:54
«Барселона» готовит официальное предложение французскому клубу ПСЖ о переходе бразильского нападающего Неймара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
ВВС Швейцарии объяснили сопровождение самолета делегации Путина
Обновлено вчера в 12:02
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Huawei отреагировали на решение США по «дочкам» китайской компании
Решение Соединенных Штатов внести 46 дочерних предприятий Huawei в черный список является политически мотивированным, заявили в китайской компании.
Обновлено в 02:11
Авто
Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн
Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
Обновлено в 00:56
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Культура
Apple потратила на производство шоу и фильмов 6 млрд долларов
Apple потратила 6 млрд долларов на производство шоу и фильмов.
Обновлено в 01:18
Финансы
Народный банк Китая продолжает ослаблять юань
Сегодня, 20 августа 2019 года, Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс национальной валюты по отношению к доллару США до 7,0454 юаня за $1.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Наушники Realme Buds 2.0 представят уже сегодня
В прошлом году Realme выпустила свои первые проводные наушники под названием Realme Buds, а сегодня на презентации, посвященной анонсу линейки смартфонов Realme 5, будут показаны Realme Buds 2.0.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Очевидцы: Машина ГИБДД въехала в стену дома на Невском
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток
На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.
Обновлено вчера в 04:08