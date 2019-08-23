Футбол
«Барселона» готовит финальное предложение по НеймаруМатч ТВ 01:47
«Барселона» не оставляет надежд подписать Неймара. Каталонский клуб готовится к последней попытке заполучить бразильского форварда. Сообщается, что сине-гранатовые сделают решительный шаг в переговорах по 27-летнему игроку, поставив на сильное предложение, которое заставит «ПСЖ» отступить.
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Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Гаджеты
Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore
Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:24
Футбол
Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге в текущем сезоне, передает Sky Sports.
Обновлено в 13:30
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
Марин Ле Пен считает абсурдом заявления против возвращения России в G8
Бытующая в Европе антироссийская идеология давно устарела и не только не соответсвует интересам европейских стран, но и зачастую вредит им. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter опубликовала комментарий о том, что европейские политики поступают абсурдно, создавая порадию холодной войны и выступая против возвращения формата G8 с участием России.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ
На воинском мемориальном кладбище в Новой Малуксе Ленинградской области в пятницу перезахоронили останки более 80 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:28
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено в 12:33
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено в 16:39
Экономика
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.
Обновлено в 19:15
Политика
Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ
Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Общество
В Чечне открылась самая большая мечеть в Европе
На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы ЧР Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:09
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено в 20:08
Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Политика
Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая
В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено в 15:59
Футбол
Сутормин объяснил смешную сумму своего трансфера в «Зенит»
Обновлено в 14:48
Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Обновлено в 19:19
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
США отозвали свое предложение Турции по ЗРК Patriot
Вашингтон официально отозвал свое предложение Анкаре о покупке противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Рекорд Нюрбургринга побит китайским седаном Lynk & Co 03
Как утверждает Cyan Racing, команда побила рекорд круга Нюрбургринга на переднеприводном четырехдверном Lynk & Co 03 Cyan Concept под управлением пилота Теда Бьёрка.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Футбол
Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»
«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59