Футбол

«Барселона» готова возобновить переговоры по НеймаруBookmaker-ratings.ru 04:00

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Неймар все еще может вернуться в «Барселону». «Барселона» хочет возобновить переговоры по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Goal, каталонский клуб хочет сделать французам новое предложение.
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«Барселона» готова возобновить переговоры по Неймару

Bookmaker-ratings.ru04:00
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