Футбол
«Барселона» готова возобновить переговоры по НеймаруBookmaker-ratings.ru 04:00
Неймар все еще может вернуться в «Барселону». «Барселона» хочет возобновить переговоры по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Goal, каталонский клуб хочет сделать французам новое предложение.
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Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Обновлено в 11:52
Происшествия
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Общество
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Обновлено в 10:28
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»
Футбольный клуб «Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом» Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1. Первый гол встречи был забит на 80-й минуте: защитник хозяев Дуглас дос Сантос головой отправил мяч в свои ворота.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»
Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Спартак» — «Динамо» — 0:0, 3 августа, причины плохой игры «Спартака»
Все видели, что «Спартак» в первом тайме, за исключением стартовых минут 12, играл очень плохо – перестал прессинговать, отдал мяч, стал уступать центр поля и пропускать на свои ворота множество атак.
Обновлено в 10:30
Космос
Как человеку освоить Солнечную систему: новые миры
Сегодня для освоения Луны есть все технические предпосылки и нет препятствий – кроме финансовых.
Обновлено в 07:17