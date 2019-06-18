Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинитсяSports.ru 15:38
Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика
Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника
Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие
В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране
Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.
Обновлено в 17:06
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Общество
Британских водителей предупредят о ежах на дороге
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Общество
«Аэровокзал Южно-Сахалинск» признал необходимость перепроектировки из-за корейского металла
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска", выступающее заказчиком строительства нового пассажирского терминала, уверено, что на стройке нет никаких серьезных проблем и нарушений, а ввод объекта в эксплуатацию не вызовет никаких затруднений.
Обновлено в 19:54
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Энергетика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено в 14:57
Теннис
Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
Обновлено в 16:39
Авто
Новые правила тюнинга отложены на год
Новые правила легализации изменений в конструкции транспортного средства, которые должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, перенесены на следующий год.
Обновлено в 05:01
Экономика
Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей
«Мост на Сахалин и глубоководный порт — 433,3 миллиарда рублей [объем федерального финансирования до 2025 года]», — говорится в документе.
Обновлено в 09:53
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Кино
Главный приз «Кинотавра» завоевал фильм «Бык» Бориса Акопова
Главный приз получила картина «Бык» режиссера Бориса Акопова, повествующая о преступности в России в конце прошлого столетия, информирует «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37