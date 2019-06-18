Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинитсяSports.ru 15:38

Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
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«Барселона» готова вернуть Неймара после извинений

Советский спорт17:07

«Барселона» прокомментировала слухи о Неймаре и Гризманне

Soccer.ru19:57

«Барселона» может вернуть Неймара после публичных извинений

Metaratings17:03

«Барселона» готова вернуть Неймара в обмен на публичные извинения

Газета.Ru18:21

Условие от «Барселоны»: Неймар должен извиниться, если хочет вернуться в Каталонию

Sport.ru16:58

«Барселона» готова вернуть Неймара, если футболист принесёт публичные извинения

Чемпионат16:05

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Sports.ru15:38
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика

Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника

Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Общество

Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.
Обновлено в 17:06
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Общество

Британских водителей предупредят о ежах на дороге

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Общество

«Аэровокзал Южно-Сахалинск» признал необходимость перепроектировки из-за корейского металла

АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска", выступающее заказчиком строительства нового пассажирского терминала, уверено, что на стройке нет никаких серьезных проблем и нарушений, а ввод объекта в эксплуатацию не вызовет никаких затруднений.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Энергетика

Азербайджанский газ впервые поступил в Европу

Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Общество

Алибасов воссоединился с семьей

Обновлено в 14:57
Теннис

Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
Обновлено в 16:39
Авто

Новые правила тюнинга отложены на год

Новые правила легализации изменений в конструкции транспортного средства, которые должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, перенесены на следующий год.
Обновлено в 05:01
Экономика

Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей

«Мост на Сахалин и глубоководный порт — 433,3 миллиарда рублей [объем федерального финансирования до 2025 года]», — говорится в документе.
Обновлено в 09:53
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Кино

Главный приз «Кинотавра» завоевал фильм «Бык» Бориса Акопова

Главный приз получила картина «Бык» режиссера Бориса Акопова, повествующая о преступности в России в конце прошлого столетия, информирует «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
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