«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинитсяSports.ru 15:38

Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

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