Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинитсяSports.ru вчера в 15:38
Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Условие от «Барселоны»: Неймар должен извиниться, если хочет вернуться в Каталонию
Sport.ruвчера в 16:58
«Барселона» готова вернуть Неймара, если футболист принесёт публичные извинения
Чемпионатвчера в 16:05
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России
Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж в России умных телевизоров Mi TV. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
Обновлено в 04:45
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Баскетбол
Кайл Хайнс продлил контракт с ЦСКА
Капитан ЦСКА Карл Хайнс продлил свой контракт с командой сроком на два года.
Обновлено в 04:13
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за ДТП с пострадавшими или погибшими по вине пьяных водителей.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Microsoft возобновила продажи ноутбуков Huawei
Интернет-магазин Microsoft возобновил продажи ноутбуков Huawei.
Обновлено в 02:43
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество
Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу
Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия
СК завел уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам хлебокомбината в Подмосковье
Открыто уголовное дело из-за задолженности по зарплатам перед работниками Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, сообщает региональный главк СК России.
Обновлено в 04:25
Политика
Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже
Обновлено в 03:22
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
Правительство Москвы на своем стенде покажет продвигаемые Рособоронэкспортом за рубеж технологии безопасного "умного города", которые применялись, в том числе, для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018 по футболу.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Обновлено в 04:18
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Политика
«Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях
«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:39