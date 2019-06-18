«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинитсяSports.ru вчера в 15:38

Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Энергетика «Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.

Общество В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье» Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Шоу-бизнес Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Происшествия На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.

Музыка У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.

Здоровье В Минздраве назвали регионы России с самым высоким уровнем онкологии Эксперты Минздрава назвали регионы России с наиболее высоким уровнем распространенности рака.

Шоу-бизнес Андрей и Кристина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию Первого числа июня-месяца Андрей и Кристина Черкасовы отпраздновали официальное бракосочетание, после чего решили устроить себе медовый месяц, отправившись в романтическое путешествие.

Происшествия В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.

Культура Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.

Общество Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Прокуратура подтвердила законность передачи острова Карагинского под охотугодья Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края провело аукцион по передаче острова Карагинского под охотугодья без грубых нарушений.

Политика Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.

Политика Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил кибератаки против России из США Ведение кибервойны против России акторами из США подтвердил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 18 июня в интервью информагентству «Интерфакс».

Экономика Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем Востоке Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.

Общество Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.