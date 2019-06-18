«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинитсяSports.ru 15:38

Позже стало известно, что футболист и его отец и агент Неймар да Силва оттягивали срок перехода, чтобы получить бонус от «Барсы». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.

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