Футбол

«Барселона» готова продать Юмтити за 50 миллионов евро, пишут СМИРИА Новости 02:30

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Испанский футбольный клуб "Барселона" готов будет рассмотреть возможность продажи защитника Самюэля Юмтити, если получит предложение в размере как минимум 50 миллионов евро, сообщает sport.es.
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«Барселона» готова продать Юмтити за 50 млн евро

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