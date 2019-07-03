Футбол
«Барселона» готова продать Юмтити за 50 миллионов евро, пишут СМИРИА Новости 02:30
Испанский футбольный клуб "Барселона" готов будет рассмотреть возможность продажи защитника Самюэля Юмтити, если получит предложение в размере как минимум 50 миллионов евро, сообщает sport.es.
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