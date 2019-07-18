Футбол
«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за НеймараГазета.Ru 15:09
Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Культура
Экстренно госпитализирована Инна Чурикова
Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок
Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Музыка
Игги Поп объявил о выходе нового альбома
Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.
Обновлено в 16:37
Наука
Физики вычислили свойства темной материи, просто посмотрев на людей
Физики университета Вандербильта (США) предсказали некоторые свойства частиц темной материи, исходя из того, что люди не гибнут от соприкосновения с ними.
Обновлено в 10:31
Авто
Renault собирается организовать производство электромобилей в России
На недавней встрече руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым обсуждались меры государственной поддержки производства электромобилей в РФ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:34
Экономика
В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию
В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Интернет
Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения
Обновлено в 07:49
Транспорт
Водители заплатят штраф за «бесплатный» проезд по платным дорогам
Минтранс намерен ввести в России штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.
Обновлено в 06:37
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
«Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо
Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Политика
За стеклом. Порошенко не пустили в зал Европарламента
Место на балконе было выделено бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, который пришёл в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Автоспорт
Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года
Обновлено в 15:29
Экономика
«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»
Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями, как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31