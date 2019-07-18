Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.

«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара

Происшествия Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.

Спорт Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Культура Экстренно госпитализирована Инна Чурикова Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Музыка Игги Поп объявил о выходе нового альбома Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.

Наука Физики вычислили свойства темной материи, просто посмотрев на людей Физики университета Вандербильта (США) предсказали некоторые свойства частиц темной материи, исходя из того, что люди не гибнут от соприкосновения с ними.

Авто Renault собирается организовать производство электромобилей в России На недавней встрече руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым обсуждались меры государственной поддержки производства электромобилей в РФ, сообщают «Ведомости».

Экономика В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.

Футбол Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».

Политика В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.

Транспорт Водители заплатят штраф за «бесплатный» проезд по платным дорогам Минтранс намерен ввести в России штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Игры Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20 Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Политика Жителям Украины стало проще получить российское гражданство Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Футбол «Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо Эрмосо является воспитанником «Реала» и перешёл в «Эспаньол» в 2017 году.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Политика За стеклом. Порошенко не пустили в зал Европарламента Место на балконе было выделено бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, который пришёл в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Недвижимость В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.

Экономика «Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет» Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями, как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.