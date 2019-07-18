Футбол

«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за НеймараГазета.Ru 15:09

Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.
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«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

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СМИ: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и двух игроков на выбор

Матч ТВ14:22

Sky Sports: «Барселона» предлагает «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара

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«Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара

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«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих игроков на выбор

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«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор

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