Футбол
«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за НеймараГазета.Ru 15:09
Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:30, Вашингтон
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Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
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Обновлено в 04:28
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
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Диана Шурыгина еще несколько дней назад отдыхала с мужем Андреем Шлягиным в Турции, а теперь развлекается с другим мужчиной на острове Бали.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
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Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
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Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
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Создатели шестого фильма о Терминаторе выпустили новый трейлер к фильму «Терминатор: Темные судьбы».
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