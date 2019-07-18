Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.

«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара

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