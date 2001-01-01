Футбол
«Барселона» готова оставить КоутиньоSoccer.ru 08 августа в 13:48
Сообщается, что руководители «Барселоны» смирились с тем, что Коутиньо останется, если по нему не поступит хорошего предложения. Ранее одноклубник Коутиньо выразил надежду, что они будут и дальше играть вместе.
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«Барселона» готова оставить Коутиньо, если не последует выгодного предложения
Sports.ru08 августа в 13:34
СМИ: Коутиньо не вернется в АПЛ. У него два варианта – «Ювентус» и «Бавария»
ProstoProSport08 августа в 09:35
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Космос
Вокруг звезды Тигардена вращаются похожие на Землю экзопланеты
Израильские специалисты рассказали, что вокруг красного карлика, называемого звездой Тигардена, вращаются планеты, напоминающие Землю.
Обновлено в 05:20
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Общество
В штаб Любови Соболь ворвались силовики. Ее задержали
В центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, где находится Любовь Соболь, пришли силовики.
Обновлено в 06:56
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек
Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:26
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Форвард «Вест Хэма» — об игре с «МС»: что за дерьмовый матч для старта сезона!
Новичок «Вест Хэм Юнайтед» нападающий Себастьен Аллер поделился ожиданиями от матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
Обновлено в 06:34
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 04:21
Футбол
Фалькао надеется на скорый переход в «Галатасарай»
Обновлено в 01:55
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
Виновник ДТП, в котором погибли три девушки, задержан
Напомним, в аварии погибли три девушки и одна была госпитализирована. Все они были пассажирками «Мицубиси Лансер».
Обновлено в 05:09