Футбол

«Барселона» готова оставить КоутиньоSoccer.ru 08 августа в 13:48

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Сообщается, что руководители «Барселоны» смирились с тем, что Коутиньо останется, если по нему не поступит хорошего предложения. Ранее одноклубник Коутиньо выразил надежду, что они будут и дальше играть вместе.
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«Барселона» готова оставить Коутиньо

Soccer.ru08 августа в 13:48

«Барселона» готова оставить Коутиньо, если не последует выгодного предложения

Sports.ru08 августа в 13:34

СМИ: Коутиньо не вернется в АПЛ. У него два варианта – «Ювентус» и «Бавария»

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