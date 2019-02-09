Футбол
«Барселона» довольствовалась ничьей с «Атлетиком»Вести.Ru 17:43
Чемпион Испании "Барселона" в матче 23 тура чемпионата Испании сыграла в Бильбао с местным "Атлетиком". Встреча завершилась нулевой ничьей. "Барса" владела некоторым преимуществом, но никому из соперников не удалось забить.
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