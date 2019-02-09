Футбол

«Барселона» довольствовалась ничьей с «Атлетиком»Вести.Ru 17:43

Чемпион Испании "Барселона" в матче 23 тура чемпионата Испании сыграла в Бильбао с местным "Атлетиком". Встреча завершилась нулевой ничьей. "Барса" владела некоторым преимуществом, но никому из соперников не удалось забить.
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В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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