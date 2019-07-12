Футбол

«Барселона» договорилась о трансфере 20-летнего хавбека сборной ЯпонииSportbox.RU 04:00

«Барселона» согласовала с японским клубом «Касима Антлерс» условия перехода полузащитника Хироки Абэ. Как сообщается на сайте «Касима Антлерс», каталонцы подпишут контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдет медицинское обследование.
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«Барселона» достигла договоренности о трансфере Абэ из «Касима Антлерс»

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
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