Футбол
«Барселона» договорилась о покупке Эмерсона из «Атлетико Минейро»Soccer.ru вчера в 13:54
"Барселона" оформила трансфер 20-летнего защитника "Атлетико Минейро" Эмерсона. Футболист присоединится к каталонцам 1 июля и подпишет контракт на пять лет - до 2024 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро.
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«Барселона» подписала 20-летнего бразильца Эмерсона. Его сравнивают с Дани Алвесом
Eurosport.ruвчера в 14:02
«Барселона» объявила о трансфере 20-летнего бразильца. Его сравнивают с Дани Алвесом
Sport24.ruвчера в 13:49
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