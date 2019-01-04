Футбол
Как сообщает Diario Sport, 19-летний футболист согласовал контракт с каталонцами. Договор рассчитан на четыре года. Контракт Тодибо с «Тулузой» истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента.
Sport24.ru08:46
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Политика
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
Американский лидер Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пираты похитили шестерых россиян с судна у берегов Бенина
Шесть россиян похищены во время атаки пиратов на судно MSC Mandy у берегов Бенина, сообщили в пятницу в Росморречфлоте.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Политика
Арестованный за шпионаж американец оказался гражданином еще двух стран
Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином трех стран. Изначально было известно об американском гражданстве Уилона.
Обновлено в 16:32
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено в 16:15
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины
Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Общество
Умер литературовед Борис Аверин
Обновлено в 15:31
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 84:79 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:23
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Хоккей
Россия — США 0:1 (1-й перерыв)
На сайте RT в 23:30 по московскому времени стартует текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные России и США.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро
Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Общество
Некоторые министерства и госкомитеты переедут в «Москва-Сити»
В результате правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в "Москва-Сити" центральных аппаратов этих министерств.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Вайсфельд: гол России в ворота США отменён верно
Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд объяснил, почему арбитры отменили гол нападающего сборной России Никиты Шашкова в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2019 года с командой США.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пострадавшим в Магнитогорске выделят помощь из Резервного фонда
Резервный фонд российского правительства направит адресную матпомощь пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и семьям погибших.
Обновлено в 15:45
Политика
Украинский министр назвал неизбежным прекращение ж/д сообщения с Россией
Прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:44
Политика
«Группа Лимы» потребовала от Мадуро передать власть парламенту
Страны "Группы Лимы" не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы Николаса Мадуро и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту, сообщает МИД Перу по итогам встречи министров иностранных дел группы.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Магнитогорске прощаются с погибшими при взрыве
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа и обрушения одного из подъездов 10-этажного дома погибли 39 человек.
Обновлено в 02:53
Общество
В России предложили запретить детям посещать цирки
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп пригрозил демократам длительной блокировкой работы правительства
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы.
Обновлено в 15:20
Гаджеты
Компания Xiaomi сделает смартфоны Redmi отдельным брендом
Модель мобильных устройств Redmi китайской компании Xiaomi сделают отдельным брендом.
Обновлено вчера в 10:20