Футбол
«Барселона» договорилась о переходе 20-летнего японского полузащитникаЧемпионат 04:26
«Барселона» достигла договорённости о переходе полузащитника «Касимы Антлерс» Хироки Абэ. Как сообщает официальный сайт японской команды, каталонский клуб подпишет контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдёт медицинское обследование.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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