Футбол
«Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по ГризманнуSports.ru вчера в 13:47
«Барселона» подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе. Из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» (120 млн евро) каталонцы рассматривают все доступные варианты.
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«Барселона» до пятницы рассчитывает совершить трансфер Антуана Гризманна
Еженедельник Футболвчера в 14:05
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
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