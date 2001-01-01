«Барселона» подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе. Из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» (120 млн евро) каталонцы рассматривают все доступные варианты.

Спорт день за днем

«Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по Гризманну

Спорт день за днем

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