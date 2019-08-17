Футбол
«Барселона» без Месси проиграла «Атлетику» и лишилась СуаресаРоссийская газета вчера в 17:29
В стартовом матче чемпионата Испании "Барселона" без травмированного Лионеля Месси на выезде уступила "Атлетику" - 0:1. Еще в первом тайме из-за травмы поле покинул Луис Суарес.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие
В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны
Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.
Обновлено в 03:38
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
Обновлено в 09:48
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Игры
Игровой сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых сотрудников компании, причём не бесплатно
Как сообщает источник, сервис Apple Arcade стал на шаг ближе к выходу, так как Apple запустила внутреннюю программу раннего доступа для своих сотрудников.
Обновлено в 11:40
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами
Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Транспорт
Тайфун в Приморье затопил и разрушил 17 участков дорог
В Приморском крае в результате обрушившегося на регион тайфуна «Кроса» оказались подтопленными 17 участков дорог, сообщает краевая администрация.
Обновлено в 11:22
Наука
Российские ученые нашли способ борьбы с раком легких
Российские ученые сделали сенсационное открытие - они нашли, как можно остановить процесс развития рака легких.
Обновлено 15 августа в 19:46
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Напавший на мечеть в Осло рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, совершивший нападение на одну из столичных мечетей, дал признательные показания и рассказал правоохранителям о мотивах своего поступка.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы
Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака
Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Теннис
Медведев обыграл Рублева в Цинциннати
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного теннисного турнира в Цинциннати.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
В соцсети опубликовали видео с места ДТП на Солотчинском мосту, в котором столкнулись пять автомобилей.
Обновлено в 10:22