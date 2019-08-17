В стартовом матче чемпионата Испании "Барселона" без травмированного Лионеля Месси на выезде уступила "Атлетику" - 0:1. Еще в первом тайме из-за травмы поле покинул Луис Суарес.

«Барселона» без Месси проиграла «Атлетику» и лишилась Суареса

Происшествия В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Происшествия В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.

Армия и оружие США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.

Политика В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.

Происшествия В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Игры Игровой сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых сотрудников компании, причём не бесплатно Как сообщает источник, сервис Apple Arcade стал на шаг ближе к выходу, так как Apple запустила внутреннюю программу раннего доступа для своих сотрудников.

Общество Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Происшествия Названы причины пожара в одесском отеле Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.

Наука Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Транспорт Тайфун в Приморье затопил и разрушил 17 участков дорог В Приморском крае в результате обрушившегося на регион тайфуна «Кроса» оказались подтопленными 17 участков дорог, сообщает краевая администрация.

Наука Российские ученые нашли способ борьбы с раком легких Российские ученые сделали сенсационное открытие - они нашли, как можно остановить процесс развития рака легких.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия Напавший на мечеть в Осло рассказал о своих мотивах Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, совершивший нападение на одну из столичных мечетей, дал признательные показания и рассказал правоохранителям о мотивах своего поступка.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.

Происшествия Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.

Теннис Медведев обыграл Рублева в Цинциннати Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного теннисного турнира в Цинциннати.