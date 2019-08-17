Футбол

«Барселона» без Месси проиграла «Атлетику» и лишилась СуаресаРоссийская газета вчера в 17:29

В стартовом матче чемпионата Испании "Барселона" без травмированного Лионеля Месси на выезде уступила "Атлетику" - 0:1. Еще в первом тайме из-за травмы поле покинул Луис Суарес.
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