Футбол

«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата ИспанииТелеканал 360° вчера в 20:59

Чемпионат Испании по футболу стартовал матчем каталонской «Барселоны» с клубом «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетика». «Барселона» впервые более чем за 10 лет потерпела поражение в первом туре чемпионата, сообщила «Газета.Ru».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Барселона» впервые с 2008 года не выиграла в стартовом туре чемпионата Испании

Чемпионатвчера в 17:36

38-летний форвард забил победный гол «Барселоне» ударом ножницами

Lenta.ru03:54

Адурис: «Нет лучшего способа начать сезон, чем 3 очка против „Барселоны“»

Sport24.ru00:15

«Барселона» проиграла в 1-м туре, «Бавария» арендует Коутиньо, Прохоров продал «Бруклин» и другие новости утра

Sports.ru01:00

Фалькао — Адурису: «Пожалуйста, не заканчивай»

Спорт-Экспресс04:42

Ариц Адурис - о победе над «Барселоной»: «Это самый лучший вариант начала сезона»

Матч ТВвчера в 21:59

Адурис повторил рекорд Месси, забив в 15-м сезоне примеры подряд

Советский спорт02:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Кино

Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

В National Interest сравнили бомбардировщики Ту-160 и B-1B

В журнале The National Interest, издаваемом в США, эксперты решили сравнить стратегические бомбардировщики Ту-160 и B-1B Lancer.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Обновлено в 03:32
Авто

В России разрешили использовать автономера компактного размера

Обновлено в 00:54
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Авто

Infiniti анонсировала новый купеобразный кроссовер

По словам Майка Коллерана, исполняющего обязанности председателя правления Infiniti Motor Company, «QX55 займет центральное место в самом быстрорастущем сегменте отрасли», а «клиенты компании по достоинству оценят его дизайн и купеобразную линию крыши».
Обновлено вчера в 08:53
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Huawei Mate 20X 5G распродали за один час

Смартфон Huawei Mate 20X с поддержкой 5G наконец появился в Китай, однако спустя менее одного часа устройство уже было недоступен для покупки.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Командир севшего в поле самолета отказался считать себя героем

Обновлено вчера в 00:14
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Путешествия

Почему в России не развита система «all inclusive»

Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.
Обновлено в 04:28
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Музыка

Рок-фестиваль пройдет в Вологде

В рамках рок-фестиваля «Северо-Запад» артисты исполнят современную рок-музыку с целью популяризации ее в Вологде.
Обновлено в 00:18
Авто

Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео

Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Происшествия

В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.
Обновлено в 03:59
Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Обновлено 15 августа в 18:01
Футбол

«Рубин» может весь сезон играть на «Центральном»

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на «Казань Арене» попросту не успеет восстановиться газон до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 04:09
Космос

В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны

Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:05
Космос

Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

Обновлено в 00:42
Происшествия

Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Политика

Бывший генеральный директор «Рустави 2» основал новую телекомпанию

Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия в субботу заявил о создании телекомпании "Мтавари архи".
Обновлено в 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ариц Адурис
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетик Бильбао». Также выступает за непризнанную сборную Страны Басков, являясь лучшим бомбардиром за всю её историю - 7 мячей в сыгранных 7 матчах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное