Футбол
«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата ИспанииТелеканал 360° вчера в 20:59
Чемпионат Испании по футболу стартовал матчем каталонской «Барселоны» с клубом «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетика». «Барселона» впервые более чем за 10 лет потерпела поражение в первом туре чемпионата, сообщила «Газета.Ru».
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«Барселона» впервые с 2008 года не выиграла в стартовом туре чемпионата Испании
Чемпионатвчера в 17:36
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