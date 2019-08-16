«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла вечером в пятницу, 16 августа, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил форвард Ариц Адурис.

«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

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