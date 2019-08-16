Футбол

«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате ИспанииLenta.ru 17:35

Атлетик Бильбао — Барселона
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
37′
Луис Суарес
Рафинья Алькантара
46′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
61′
Жерар Пике
Унаи Нуньес
65′
Оскар Де Маркос
Ойян Сансет
66′
76′
Серхи Роберто
Карлес Перес
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
81′
Иньяки Уильямс
Ариц Адурис
88′
Ариц Адурис
89′
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла вечером в пятницу, 16 августа, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил форвард Ариц Адурис.
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