Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо
Бомбардир.ру
13:59

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что за аренду сине-гранатовые заплатят 2 миллиона евро и будут иметь право выкупа футболиста за 25 миллионов.
Бомбардир.ру13:59

Подробнее о событии

Мурильо: «Будучи игроком „Лас-Пальмаса“, говорил, что буду играть на „Камп Ноу“ за „Барселону“»

Sport24.ru16:36

«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Матч ТВ14:08

«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Sportbox.RU14:08

Мурильо — о переходе в «Барселону»: я исполнил мечту

Чемпионат15:30

«Валенсия» объявила о переходе Мурильо в «Барселону» на правах аренды

Спорт-Экспресс13:47

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Бомбардир.ру13:59

«Барселона» арендовала Мурильо у «Валенсии» с опцией выкупа за 25 млн евро

Sports.ru13:36
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Колумбийский футболист, защитник клуба «Валенсия» и сборной Колумбии.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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