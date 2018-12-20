Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо
Бомбардир.ру
13:59

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что за аренду сине-гранатовые заплатят 2 миллиона евро и будут иметь право выкупа футболиста за 25 миллионов.
Бомбардир.ру13:59

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«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Матч ТВ14:08

«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Sportbox.RU14:08

Мурильо — о переходе в «Барселону»: я исполнил мечту

Чемпионат15:30

«Валенсия» объявила о переходе Мурильо в «Барселону» на правах аренды

Спорт-Экспресс13:47

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Бомбардир.ру13:59

«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

Sport24.ru13:36

«Барселона» арендовала Мурильо у «Валенсии» с опцией выкупа за 25 млн евро

Sports.ru13:36
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Футбол

Дзюба назвал пятерку лучших футболистов России

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал лучших игроков страны 2018 года. Он не стал включать в пятерку себя.
Обновлено в 15:55
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Козаккен Бойз" в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:54
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

Руни пожелал удачи Сульшеру на посту тренера в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожелал удачи Уле-Гуннару Сульшеру, который назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Обновлено в 15:44
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро

Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
Обновлено в 11:36
Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Бывший помощник Бьелсы станет работать с Тьерри Анри

Ранее 52-летний француский специалист временно исполнял обязанности главного тренера "Лилля" в сезоне 2016/2017.
Обновлено в 05:40
Футбол

Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду

Обновлено в 13:43
Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареола

"ПСЖ" продлил контракт с голкипером команды Альфонсом Ареола до 2023 года, сообщает Твиттер парижан.
Обновлено в 16:04
Футбол

Амарти продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича

Обновлено в 13:29
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Джейсон Мурильо
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, защитник клуба «Валенсия» и сборной Колумбии.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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