Футбол

Барселона — Валенсия 2:2ProstoProSport вчера в 14:27

Барселона — Валенсия
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Кевин Гамейро
Серхи Роберто
31′
32′
Даниэль Парехо
Лионель Месси
39′
40′
Кевин Гамейро
Ферран Торрес
Иван Ракитич
45′+2′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
46′
Лионель Месси
64′
Карлес Аленья
Артур
66′
72′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
79′
Родриго Морено
Санти Мина
Филиппе Коутиньо
Малком
84′
Жорди Альба
90′+1′
Футболисты «Барселоны» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Валенсией». Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 2:2. У гостей в первом тайме по мячу забили Кевин Гамейро (24-я минута) и Даниэль Парехо (32-я, с пенальти).
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