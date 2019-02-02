Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Барселоной»Матч ТВ 00:15
«Барселона» на своем поле примет «Валенсию» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев попал в список игроков, вызванных тренерским штабом на встречу в Каталонии.
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