Футбол
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Футбол
Шальке-04 — Локомотив 1:0
Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:20
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.
Обновлено в 16:17
Футбол
Зобнин получил награду «Джентльмен года»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года, получил награду на торжественной церемонии.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро
«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол
«Олимпиакос» расторг контракт с Яя Туре по взаимному согласию сторон
«Олимпиакос» расторг контракт с ивуарийским полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Обновлено в 13:33
Футбол
Во Франции из-за протестов могут перенести матч «Нант» — «Монпелье»
Префектура Пеи-де-ла-Луар просит Профессиональную футбольную лигу Франции перенести матч чемпионата страны «Нант» — «Монпелье».
Обновлено в 16:00
Футбол
Аллегри включил «Ювентус» в число фаворитов Лиги чемпионов
12 декабря в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» проведет выездной матч с «Янг Бойз».
Обновлено в 15:53
Футбол
«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году
Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
Обновлено в 14:35
Футбол
Агент опроверг возможную отставку Моуринью
Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 16:01
Происшествия
14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле
Обновлено в 13:26
Футбол
Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол
Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию
Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»
Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 14:47
Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Обновлено в 13:12
Футбол
ПСЖ обыгрывает «Црвену Звезду» до перерыва
«Пари Сен-Жермен» обыгрывает сербскую «Црвену Звезду» (2:0) после первого тайма гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:55