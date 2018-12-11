Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Тоттенхэма" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе

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