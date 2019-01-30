Футбол

«Барселона» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнётся 30 января в 23:30Чемпионат вчера в 12:48

Барселона — Севилья
6 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Филиппе Коутиньо
13′
30′
Роке Меса Кеведо
Луис Суарес
30′
Иван Ракитич
31′
34′
Даниэл Каррису
Филиппе Коутиньо
53′
Серхи Роберто
54′
67′
Гильерме Арана
72′
Серхи Гомес
Иван Ракитич
Артуро Видаль
76′
77′
Эвер Банега
Виссам Бен-Йеддер
77′
Роке Меса Кеведо
Франко Васкес
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
81′
84′
Гильерме Арана
Брайан Сальватьерра
Луис Суарес
89′
Артур
Карлес Аленья
90′
Лионель Месси
90′+2′
Сегодня, 30 января, на стадионе «Камп Ноу» состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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