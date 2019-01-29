Футбол
«Барселона» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнётся 30 января в 23:30Чемпионат вчера в 12:48
Филиппе Коутиньо
|13′
|30′
Роке Меса Кеведо
Луис Суарес
|30′
Иван Ракитич
|31′
|34′
Даниэл Каррису
Филиппе Коутиньо
|53′
Серхи Роберто
|54′
|67′
Гильерме Арана
|72′
Серхи Гомес
Иван Ракитич
Артуро Видаль
|76′
|77′
Эвер Банега
Виссам Бен-Йеддер
|77′
Роке Меса Кеведо
Хавьер Васкес
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
|81′
|84′
Гильерме Арана
Брайан Сальватьерра
Луис Суарес
|89′
Артур
Карлес Аленья
|90′
Лионель Месси
|90′+2′
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
21
Аленья
10
Месси
9
Суарес
2
Семеду
13
Сориано
6
Каррису
4
Кьер
3
Гомес
21
Промес
9
Бен-Йеддер
5
Амаду
40
Васкес
41
Сальватьерра
17
Сарабия
12
Силва
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня, 30 января, на стадионе «Камп Ноу» состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Прогноз на матч «Барселона» - «Севилья»: сможет ли команда Мачина выбить обладателя трофея
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Sport-place29 января в 11:54
«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 30 января 2019 года
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