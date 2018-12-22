Футбол

«Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 22 декабря 2018 года
LiveSport.ru
вчера в 18:30

«Барселона» «Барселона» за 16 туров уже успела собрать два поражения. Несмотря на это подопечные Вальверде занимают первое место и имеют в своем активе 34 пункта. Близко находятся «Севилья» и «Атлетико», но при этом разрыв составляет три очка.
LiveSport.ruвчера в 18:30

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«Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 22 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 18:30
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