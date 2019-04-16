Барселона — Манчестер Юнайтед 3:0Soccer.ru 16:50

Спорт день за днем

Общество На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.

Общество Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.

Происшествия Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.

Политика Песков: Путин пока не собирается в Нормандию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.

Происшествия Иномарка сбила пенсионерку на Кондратьевском проспекте Автомобиль Mitsubishi сбил женщину 1951 года рождения. Она попала под колеса автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию после развода Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Политика Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".

Политика У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.

Шоу-бизнес Ани Лорак: «Больше не могу засыпать одна» Недавно звезда решила рассказать о своих чувствах после расставания с мужем. В последнее время Ани Лорак полностью погружена в работу.

Происшествия В Чили самолет упал на дом, есть жертвы В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.

Политика Порошенко насчитал 40% готовых проголосовать за него украинцев Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во втором туре выборов главы государства за него готовы проголосовать 40% граждан страны.

Происшествия В Челябинске 700 домов остались без отопления из-за аварии В Челябинске 700 домов оказались лишены отопления из-за аварии на улице Братьев Кашириных, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Спорт Тренер Мишин прокомментировал слова Плющенко о Коляде Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил Евгению Плющенко, который уверен, что Михаилу Коляде стоило бы перейти тренироваться к этому наставнику.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

Общество Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Гаджеты Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.

Политика Трампа отказались пускать на одну из крупнейших вечеринок США Главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур заявила, что ни при каких обстоятельствах не пустит президента США Дональда Трампа на одно из крупнейших событий в фэшн-индустрии — ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala.

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.