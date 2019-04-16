Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»Чемпионат вчера в 11:13
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
|16′
Лионель Месси
|20′
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|84%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|1
|3
|Отборы
|4
|4
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
8
Артур
10
Месси
2 ×
9
Суарес
7
Коутиньо
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
4
Джонс
18
Янг
39
Мактомини
17
Фред
14
Лингард
6
Погба
10
Рэшфорд
11
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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