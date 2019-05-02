Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»Газета.Ru вчера в 17:31

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт". Благодаря этому голу аргентинец преодолел отметку в 600 мячей за каталонский клуб.
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