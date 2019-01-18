Футбол

Барселона — Леванте 3:0Чемпионат вчера в 09:46

Барселона — Леванте
3 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
29′
Усман Дембеле
30′
33′
Серхио Постиго
Иван Ракитич
43′
Джейсон Мурильо
45′
Лионель Месси
54′
60′
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
Филиппе Коутиньо
Луис Суарес
62′
67′
Хосе Кампанья
Шейк Дукуре
69′
Серхио Постиго
Джейсон
Жорди Альба
Серхи Роберто
73′
74′
Эрик Кабако
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Саньин Прцич
90′+2′
Робер
«Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне за то, что в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован, сообщает El Mundo.
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