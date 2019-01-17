Футбол

Барселона — Леванте 3:0РИА Новости 11:09

Барселона — Леванте
3 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
29′
Усман Дембеле
30′
33′
Серхио Постиго
Иван Ракитич
43′
Джейсон Мурильо
45′
Лионель Месси
54′
60′
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
Филиппе Коутиньо
Луис Суарес
62′
67′
Хосе Кампанья
Шейк Дукуре
69′
Серхио Постиго
Джейсон
Жорди Альба
Серхи Роберто
73′
74′
Эрик Кабако
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Саньин Прцич
90′+2′
Робер
"Барселоне" грозит исключение из розыгрыша Кубка Испании по футболу в нынешнем сезоне из-за выхода на поле в матче 1/8 финала против "Леванте" игрока, который не имел права участвовать во встрече, сообщает El Mundo.
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