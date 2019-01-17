Футбол

Барселона — Леванте 3:0Lenta.ru вчера в 12:26

Барселона — Леванте
3 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
29′
Усман Дембеле
30′
33′
Серхио Постиго
Иван Ракитич
43′
Джейсон Мурильо
45′
Лионель Месси
54′
60′
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
Филиппе Коутиньо
Луис Суарес
62′
67′
Хосе Кампанья
Шейк Дукуре
69′
Серхио Постиго
Джейсон
Жорди Альба
Серхи Роберто
73′
74′
Эрик Кабако
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Саньин Прцич
90′+2′
Робер
Каталонская «Барселона» может быть исключена из Кубка Испании из-за появления на поле отстраненного футболиста. Об этом сообщает The Independent. 19-летний игрок обороны каталонцев Хуан Брандарис Мовилья вышел на поле в первом матче 1/8 финала национального кубка против «Леванте».
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