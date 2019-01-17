Футбол
Барселона — Леванте 3:0РИА Новости 11:09
Усман Дембеле
|29′
Усман Дембеле
|30′
|33′
Серхио Постиго
Иван Ракитич
|43′
Джейсон Мурильо
|45′
Лионель Месси
|54′
|60′
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
Филиппе Коутиньо
Луис Суарес
|62′
|67′
Хосе Кампанья
Шейк Дукуре
|69′
Серхио Постиго
Джейсон
Жорди Альба
Серхи Роберто
|73′
|74′
Эрик Кабако
Усман Дембеле
Денис Суарес
|76′
|83′
Саньин Прцич
|90′+2′
Робер
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
2
Семеду
17
Мурильо
15
Лангле
20
Роберто
22
Видаль
4
Ракитич
8
Артур
6
Суарес
10
Месси
9
Суарес
25
Фернандес
18
Кабако
23
Джейсон
4
Робер
12
Коке
5
Дукуре
10
Барди
8
Прцич
7
Саймон
21
Боатенг
20
Двамена
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
"Барселоне" грозит исключение из розыгрыша Кубка Испании по футболу в нынешнем сезоне из-за выхода на поле в матче 1/8 финала против "Леванте" игрока, который не имел права участвовать во встрече, сообщает El Mundo.
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«Барселона» разгромила «Леванте» в Кубке Испании, Дембеле дважды забил за минуту
Советский спорт17:32
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