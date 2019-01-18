Футбол

«Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в полуфинал Кубка ИспанииГазета.Ru 17:49

Барселона — Леванте
3 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
29′
Усман Дембеле
30′
33′
Серхио Постиго
Иван Ракитич
43′
Джейсон Мурильо
45′
Лионель Месси
54′
60′
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
Филиппе Коутиньо
Луис Суарес
62′
67′
Хосе Кампанья
Шейк Дукуре
69′
Серхио Постиго
Джейсон
Жорди Альба
Серхи Роберто
73′
74′
Эрик Кабако
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Саньин Прцич
90′+2′
Робер
Каталонская "Барселона" одержала победу над валенсийским "Леванте" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
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